مصرع كهربائى إثر تعرضه لصعق أثناء عمله فى الغربية

الغربية محمد طارق

لقى شاب فى العقد الثانى من عمره مصرعه اليوم، وذلك أثناء عمله فى أعمال الكهرباء بأحدى الوحدات بقرية سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة قرية سنباط بمصرع شاب يدعى "مصطفى ص غ" يبلغ من العمر 26 سنة، يعمل فى مهنة الكهرباء ومقيم بالقرية، وذلك أثناء عمله فى إحدى الوحدات لتركيب لمبة كهربائية، مما أسفر عن تعرضه لصعق كهربائى وتوفى فى الحال، على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بسيارة اسعاف ونقله إلى المستشفى العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى كلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة اعداد تقرير حول ظروف وملابسات الحادث للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.