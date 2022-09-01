مصرع طفل سقط من حفار يقوده والده فى البرلس بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

لقي طفل مصرعه عقب سقوطه من حفار يقوده والده، في مدينة البرلس المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل جثمان الطفل إلى مستشفى برج البرلس المركزي، وحرر محضر بذلك.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد ورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى برج البرلس المركزي، بوصول طفل عمره 3 سنوات جثة هامدة.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة البرلس للمستشفى وموقع العثور على الطفل، وتبين أن الجثة لطفل يدعى "ط.م.ع"، 3 سنوات، وجرى إيداعه بمشرحة المستشفى، وبسؤال والده "م.ع"، 30 عاما، فلاح، قرر أنه أثناء قيامه بقيادة حفار ومعه نجله، وذلك للعمل على حفر وتقليب التربة في الأرض الزراعية؛ سقط نجله سهوا بإحدى الحفر، وانهال عليه ناتج الحفر عن طريق الخطأ، ليتمكن بعدها بمساعدة الأهالي من إخراج الطفل إلا أنه كان قد توفى، وجرى نقله إلى مستشفى برج البرلس.

وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4197 لسنة 2022 إداري مركز شرطة البرلس، وجرى العرض على جهات التحقيق، لاتخاذ القرار المناسب تجاه الواقعة.