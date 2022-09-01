اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى تصادم سيارتين بالمنيا

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:29 ص
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى تصادم سيارتين بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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لقي شخص مصرعه، وأصيب 8 أخرين، اليوم، الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور سمالوط في شمال محافظة المنيا.
 
تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن وقوع حادث تصام بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور سمالوط، ونتج عن ذلك مصرع شخص وإصابة 8 أخرين.
 
انتقلت سيارات الإسعاف ورجال البحث الجنائي وبالفحص تبين وقوع حادث التصادم بين السيارتين أرقام 8761 ق ج ل، 7698 ن ي د، ملاكي، ونتج عن ذلك مصرع محمد أنور 27 عاما، مقيم بمحافظة القليوبية، وإصابة كل من: حمادة ناصر 25 عاما، عيد حسن 24 عاما، محمد عبد النبي 26 عاما، حمدي محمود 20 عاما، يقيمون بمحافظة القليوبية، وعبد الله عبد العزيز 51 عاما، عبد العظيم بهاء 19 عاما، جبالي عبد السلام 41 عاما، يقيمون بمحافظة سوهاج، وصبري عبد الحميد 49 عاما، ويقيم بمحافظة الجيزة.
 
تم نقل المصابين إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين جروح وكسور وكدمات واشتباه ما بعد الإرتجاج، كما تم التحفظ علي السيارتين ونقل الجثة لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
 
انتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب محاولة التخطي الخاطئ من إحدي السيارتين.

 


مديرية الامن

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ادارة المرور

اخبار المنيا

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