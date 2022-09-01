مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بزراعى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقي شخص مصرعه فيما أصيب2 أخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث سير بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و دراجة نارية " موتوسيكل" بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي دائرة مركز كفر الدوار

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصابين إلى ذات المستشفى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.