اليوم السابع
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مصرع شخص في حادث سيارة على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"

الخميس، 01 سبتمبر 2022 02:10 ص
مصرع شخص في حادث سيارة على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية" إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقي شخص في العقد الخامس من عمره، مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك آثر حادث سيارة على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية". 
 
استقبل مستشفى 30 يونيو، أحدي المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، عماد السيد محمد متولي 48 عامًا، جثة هامدة بادعاء حادث سيارة أمام محطة تحصيل الرسوم على طريق " بورسعيد - الإسماعيلية".
 
تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.
 
 

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