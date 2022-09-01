مشروع طرق "حياة كريمة" يمثل 15% من حجم مشروعات الطرق التى تنفذها الدولة

كتبت أسماء أمين

قال الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على مشروع "حياة كريمة "، ان ما يتم تنفيذه من مشروعات طرق خلال المرحلة الأولى يمثل 15% من حجم شبكة مشروعات الطرق التى تنفذها الدولة حاليا.

وبالنسبة للصرف الصحى، اوضح حلمى انه تم الانتهاء من 12 محطة معالجة و111 محطة رفع، والانتهاء من 464 محطة تنقية، كما تم الانتهاء من 142 محطة تنقية و939 مشروع شبكات، كما تم الانتهاء من 20 مشروعا للكهرباء.

أما الاتصالات، فتم الانتهاء من 28 مشروعا و233 برج محمول، و674 مكتب بريد كما تم الانتهاء من 55 محطة سكك حديد.

وفى الصحة تم الانتهاء من 319 وحدة صحية و175 وحدة إسعاف، فيما تم الانتهاء من 415 مركز شباب و59 وحدة تضامن و88 نقطة شرطة إضافة إلى مشروعات أخرى.

وتوقع حلمى الانتهاء من تنفيذ من 6918 نهاية العام الخالى وأوضح أن نسبة التنفيذ بلغت حتى الآن 60% عبر توفير 5321 قطعة أرض، وأكد أنه تم الانتهاء من 56 مشروعا فى قطاع الغاز.

وأوضح أنه تم صرف حوالى 100 مليار جنيه منذ بدء المرحلة الأولى للمبادرة «خلال العام المالى 21/2022» موزعة على خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، الطرق والكبارى، تأهيل وتبطين الترع، وغيرها من الخدمات التى تقدمها المبادرة.