"مشروعك" المنوفية تنفذ 37 مشروعا بتمويل يزيد عن 10 ملايين جنيه خلال أغسطس

المنوفية - فريق المحافظات

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن فرص العمل التي وفرها "مشروعك" خلال شهر أغسطس بلغ 53 فرصة عمل من خلال تنفيذ حوالي 37 مشروعا بتمويل 10 ملايين و 573 ألفا و500 جنيه، مؤكداً علي ضرورة تشجيع الشباب علي ممارسة العمل الحر والمشاركة في مبادرة "مشروعك"، وموجهاً القائمين علي برنامج " مشروعك " بضرورة تكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة المعيلة من مزايا البرنامج .

يأتى ذلك في إطار اهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتحقيق التنمية المجتمعية بنطاق مراكز ومدن المحافظة لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين في مجال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " .

وأكد محافظ المنوفية علي ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول علي القروض ، علي أن يتم توفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج، مشيراً الي الإستمرار في توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة " مشروعك " لخلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة ، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين علي قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها ، وذلك بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة ، وذلك ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.