مستندات هامة لتغيير اسمك بشهادة الميلاد طبقا للقانون.. تعرف عليها

كتب أحمد حسني - محمد أبو ضيف

يتساءل البعض من المواطنين، عن الأوراق المطلوبة لتغيير الاسم الشخصى بشهادة الميلاد والرقم القومى، و"اليوم السابع" يوضح الأوراق والإجراءات المطلوبة لتغيير الاسم الشخصى.

ويقول المحامى خالد محمد، إن تغيير الاسم الشخصى يتطلب عدد من الأوراق يجب أن تقدم وهى:

1- شهادة ميلاد كمبيوتر.

2- صورة من قسيمة الزواج ( والاصل ).

3- صور من رقم القومى الأب والأم.

وأضاف المحامى بالنقض، أنه فى حال عدم وجود الأب لسفره أو إنشغاله فى أمر ما، يجب أن يحرر توكيل رسمى لصاحب تغيير الأسم من وإلى، لاستكمال الإجراءات القانونية، موضحاً أن تبك الأوراق تقدم لمصلحة الأحوال المدنية مع استخراج طلب لتغيير الأسم.