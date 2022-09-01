محامى المتهم بقتل نيرة أشرف يستند إلى 11 سببا بمذكرة الطعن على حكم الإعدام

كتب محمد إبراهيم

أودع المحامى أشرف نبيل مذكرة الطعن على حكم إعدام المتهم محمد عادل قاتل "نيرة أشرف" داخل محكمة جنايات ونيابة المنصورة، اليوم الخميس، قبل انتهاء المدة القانونية للطعن على الحكم الذى ينتهى الأسبوع المقبل.

وقال أشرف نبيل فى تصريحات له إن المذكرة تضمنت 11 خطأ قانونى تبطل الحكم وتجعل إلغاءه أمر حتمى.

وأضاف نبيل أن مذكرة الطعن دونت فى 67 صفحة بداخلها 11 خطأ قانونى في الحكم، وأبرزها مشاهد مصورة لمحاكمة المتهم وإجراءات قانونية بها بطلان فى التوصيف والفعل.

ويذكر أن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق سجلت خلال الشهر الماضى أول توكيل رسمي والوحيد بتوقيع المتهم محمد عادل المحكوم عليه بالاعدام، لتولى المحامى أشرف نبيل مرحلة الطعن فى حكم إعدامه، وذلك بعد أن أعلن نبيل شروط قبول القضية بعد تفاوض دام أكثر من ٤٥ يوما وتلقيه مطالبات ورسائل عديدة من المتعاطفين مع المتهم وأسرته.

وكان من أبرز الشروط التى وضعها نبيل هى أنه لا يتطوع مجاناً ولا يقبل تحويلات من دول أجنبية وأنه يجب أن يوكل رسميا فى القضية من المتهم أو أهليته.

فى نفس السياق، كشفت إحدى المصادر أن اسرة مصرية ثرية قد تواصلت مع "نبيل " منذ أيام وتفاوضت معه ليتولى مرحلة الطعن وتوكيله رسميا فى القضية بموجب توكيل رسمى من المتهم صادر من سجن جمصة شديد الحراسة.

وبذلك يكون أشرف نبيل هو المحامى الوحيد الموكل رسميا من المتهم وبمقابل مادى كشفت مصادر أنه تخطى الثلاثة ملايين جنيه مصرى.

وبذلك يكون المشهد قد عاد للتوتر من جديد فى قضية مقتل نيرة، خاصة مع دخول المحامى اشرف نبيل بشكل مفاجئ لتولى الطعن، وقد يشعل المبارزات القانونية فى القضية لما اشتهر عنه من تمكنه من نقض العديد من أحكام الإعدام الصادرة فى الأونة الأخيرة رغم صعوبتها.

وكانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المـُـرِّي، رئيس المحكــمة، وعضوية القاضيين، سعيد عبدالرشيد السمادوني، وهشام على جمال الدين غيث، القاضيين بمحكمة استئناف المنصورة، حيثيات النطق بحكم الإعدام على المتهم محمد عادل، والذي قتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة وقبل دخولها امتحان نهاية العام يوم 20 يونيو الماضي، بعدما طعنها 19 طعنة وذبحها مع محاولة فصل رقبتها.

وطالبت المحكمة في حيثيات حكمها المشرع بإذاعة أحكام الإعدام على الهواء أو جزء منها، لتحقيق الردع العام المنشود بعد تكرار حوادث الذبح ونشرها، مما يثير الذعر في نفوس الآمنين من أبناء الوطن.