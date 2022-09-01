محافظ بورسعيد: بدء العمل في تطوير منطقة الصفوة بالكامل بحي الزهور

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عن بدء العمل في رفع كفاءة، وتطوير منطقة الصفوة بالكامل بحي الزهور، وذلك في إطار أعمال التطوير التي يشهدها حي الزهور بالكامل، لتقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطنين بهذه المناطق وذلك للمرة الأولى من نوعها.

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة الصرف الصحى، وربطها على الشبكة الجديدة للقضاء نهائيا على مشكلة الطفح المستمر في تلك المنطقة استعدادا لتطويرها بالكامل، بعد الانتهاء من تطوير الصرف الصحي، لافتاً إلى أن بورسعيد تحقق حالياً نقلة نوعية فى مجال تطوير المناطق السكنية توازيا مع تطوير المشروعات فى العديد من المجالات.

ووجه اللواء عادل الغضبان، بالإسراع في معدلات العمل، وتكثيف الجهود لسرعة نهو الأعمال في أقرب وقت، وأشار المحافظ إلى أنه يتم تطوير عدد من الطرق بحي الزهور بالتوازي، لرفع كفاءة وتجميل الشوارع بحي الزهور والذي يعد أكثر الاحياء كثافة سكنية.

وأوضح أنه سيتم تباعا رفع كفاءة المنطقة، ورصف الطرق الداخلية بين العمارات السكنية وطلاء واجهات العمارات السكنية بلون موحد، وزيادة معدلات الإضاءة ووضع الإنترلوك، وشبكات تصريف الأمطار وصيانة أعمدة الاضاءة لإحداث نقلة نوعية بالمنطقة.