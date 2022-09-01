اليوم السابع
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محافظ الجيزة يبحث استعدادات المحافظة للعام الدراسى الجديد

الخميس، 01 سبتمبر 2022 04:25 م
محافظ الجيزة يبحث استعدادات المحافظة للعام الدراسى الجديد محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات بقطاعات المحافظة والاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وذلك بحضور كافه الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة.
 
وناقش اللواء أحمد راشد، خلال الاجتماع الاستعدادات للعام الدراسي وجهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وجهود ترشيد الطاقه ورفع الإشغالات والتعديات من الطرق العامه وضبط المخالفات.
 
كان محافظ الجيزة، قد أكد خلال ترأسه اجتماع اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية داخل المحافظة، على أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية و التي تم إطلاقها بكافة محافظات الجمهورية تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 " في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ بهدف إبراز الجهود الوطنية التى تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وفى إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذها.
 

العام الدراسي

الجيزة

محافظة الجيزة

المشروعات الخضراء



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