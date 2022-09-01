محافظ الإسكندرية يؤكد دعمه ورعايته لجميع الفعاليات الثقافية والفنية

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، أول ورشة عمل ومعرض فنى يقام على شواطىء الإسكندرية، بمشاركة أكثر من 100 فنان تشكيلى من مختلف محافظات الجمهورية، بعنوان (فنون يا إسكندرية) بمنطقة ستانلى، وتقام تحت رعاية محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة. جاء ذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لجميع الفعاليات الثقافية والفنية والسياحية، وتفقد المحافظ لوحات المعرض التشكيلى، مشيدا بمستواها، أضاف أن المحافظة تعمل على إقامة المعارض الفنية المتميزة وتشجيع جميع ألوان الفنون التى من شأنها الارتقاء بالذوق العام، وإظهار الفن الراقى الذى يبرز مكانة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.