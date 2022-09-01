محافظ أسوان: 20 مليار جنيه استثمارات متوقعة من مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية

أسوان - عبد الله صلاح

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة تسعى جادة نحو جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة واستغلال الموارد الطبيعية التى تذخر بها أسوان.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة بصدد إنشاء أكبر مجمع صناعى للأسمدة بالمنطقة الصناعية الفوسفاتية بوادى هلال بالسباعية شرق على مساحة 500 ألف م2 وباستثمارات متوقعة 20 مليار جنيه مما يساهم فى توفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة.

وأوضح، أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات الإستثمارية الممكنة مع أوجه الدعم المختلفة لإقامة مجمع صناعى متكامل للأسمدة الفوسفاتية فى ظل توافر إحتياطات هائلة من مادة الفوسفات بدرجة نقاء وجودة عالية وذلك من ضمن عدد من المجمعات الصناعية المستهدف إنشاؤها فى المنطقة الصناعية الفوسفاتية بوادى هلال والتى صدر لها قرار جمهوري على مساحة إجمالية 5115 فدان حيث تقع فى موقع متميز وبجوار المناجم المستخرج منها الفوسفات.

وأشار إلى توافر البنية التحتية من شبكات السكك الحديدية والطرق السريعة الجارى إزدواجها ورفع كفائتها ، بجانب قربها من موانئ البحر الأحمر ، بالإضافة إلى إستخدام النقل النهرى لنقلها شمالاً أو جنوباً تجاه الأسواق الإفريقية ، فضلاً عن المنطقة اللوجستية العالمية بكركر والمزمع إقامتها على مساحة 500 فدان.