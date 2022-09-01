اليوم السابع
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محافظة الجيزة تزيل تعديات المحال والمنشآت التجارية بأحياء شمال وجنوب وبولاق

الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:53 م
محافظة الجيزة تزيل تعديات المحال والمنشآت التجارية بأحياء شمال وجنوب وبولاق جانب من الإزالات
كتب سيد الخلفاوى

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تكثف محافظة الجيزة حملاتها اليومية علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن، لإزالة تعديات المحال والاكشاك والباعة الجائلين بالطريق العام ، للحد من المظاهر السلبية وتوفير حرم آمن لسير المواطنين .

 

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة نفذت من خلال حي شمال الجيزة وبالتعاون مع شرطة المرافق حملات مكبرة بشارع المنيرة الرئيسى تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير، حيث تم فيها إزالة 116 حاله تعدي للمحال والمنشات التجارية من تندات وأسوار وبروز وأرصفه مخالفه وحالات اشغال بالشارع في اطار جهود تحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعديات علي الطريق العام وتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتيسير حركة المركبات .

 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المحافظة قامت من خلال حي جنوب الجيزة، بإزالة حالات تعدي على الطريق العام، الي جانب إزالة أكشاك مقامه بالمخالفة بنهر الطريق بدون ترخيص بمنطقة المساكن المتفرعه من شارع البحر الاعظم، فضلا عن تحقيق الانضباط بشوارع جسر الكونيسة وترعه الزمر من إزالة لتعديات المحال والمنشأت التجارية والتندات والسقايف والأسوار والأرصفة والاعلانات الغير مرخصه .

 

وفي حي بولاق الدكرور، تم إزالة عدداً من التعديات للمحال والمنشأت التجارية على الطريق العام بشارع ناهيا والمزلقان و إزالة كشك وجمالون مخالفين بشوارع البوسطه ال عامر و مخزن الانابيب .

 

وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة جهود إزالة التعديات والاشغالات من الطريق العام وتوفير حرم آمن لسير المواطنين وشن حملات مكبرة يوميا لتحقيق الانضباط .

إزالة تعديات
إزالة تعديات

 

جانب من الإزالات
جانب من الإزالات

 

حملة إزالات
حملة إزالات

 


الجيزة

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محافظة الجيزة

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