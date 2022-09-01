محاضرات تفاعلية للباحثين الأفارقة بمكتبة الإسكندرية خلال شهر سبتمر

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة إلزيفير (Elsevier) سلسلة من المحاضرات التدريبية التفاعلية عبر الإنترنت، ويتم تنظيم هذه المحاضرات أسبوعيًّا، باللغتين الانجليزية والفرنسية.

وتقام المحاضرة باللغة الإنجليزية يوم الأربعاء من كل أسبوع بدءًا من 31 أغسطس إلى 14 سبتمبر، والمحاضرة باللغة الفرنسية يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدءًا من 6 إلى 20 سبتمبر.

جدير بالذكر أن مؤسسة إلزيفير هي مؤسسة عالمية تعمل كدار نشر مخصصة لنشر الكتب والدوريات الطبية والعلمية، وهي إحدى دور نشر مجموعة ريد-إلزفير التي يوجد مقرها الرئيسي في أمستردام ولها أفرع في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرهما.

وقد بدأ التعاون بين مكتبة الإسكندرية ومؤسسة إلزيفير في ديسمبر 2013، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم من شأنها إتاحة قاعدة بيانات ساينس دايركت (ScienceDirect)؛ وهي إحدى قواعد البيانات الإلكترونية للبحث العلمي وتحتوي على 11 مليون مقالة كاملة، وقاعدة بيانات سكوبس (Scopus)؛ وهي أحد قواعد البيانات الخاصة بالملخصات والمراجع التي تحتوي على 21 ألف مجلة مُحَكَّمَة من خمسة آلاف ناشر، من خلال مكتبة الاسكندرية لمائة وخمسين باحثًا ممن يعملون في الدول الأقل نموًّا والأقل دخلاً، خلال فترة ثلاث سنوات وقد تم تجديد المذكرة في 2018.

وتهدف هذه المحاضرات إلى تعريف المهتمين من الباحثين والمكتبيين الأفارقة بكلتا قاعدتي البيانات، واستعراض مقدمة عنهما، بالإضافة الى تقديم نصائح لإعداد الورقة البحثية قبل نشرها، هذا وبالإضافة إلى تعزيز مهاراتهم البحثية وزيادة فرصهم في نشر أبحاثهم في المجلات العلمية المحكمة.