مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 9965 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 1889 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 12316 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 4023 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 2171 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 3115 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 3779 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، العرفة للاستثمارات والاستشارات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

وأعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية لعدد 466.8 ألف سهم بقيمة 10.2 مليون جنيه.

أعلنت شركات ابن سينا فارما، أوراسكوم المالية القابضة، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، العاشر من رمضان للمستحضرات التشخيصية والدوائية-راميدا، شراء الأولى 1.25 مليون سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، وشراء الثانية 33.8 مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 2 مليون سهم خزينة، وشراء الرابعة 50 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.09% من أسهم رأس المال، شراء الخامسة 200 ألف سهم.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 204.5 ألف سهم، 500 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، البنك التجاري الدولي (مصر)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 114.6 ألف سهم، 11.4 ألف سهم، 37.3 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 195 ألف سهم، 25 ألف سهم 3499 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 241.9 ألف سهم، 300 ألف سهم، 1.8 مليون سهم، 4 آلاف سهم، على التوالي، واشترت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 5091 سهم.

وأعلنت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، بيع المساهم خالد عبد الله محمد عبد الله عدد 650 ألف سهم بسعر 10.58 جنيه بقيمة إجمالية 6.9 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.006% إلى 3.78%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة وول ستريت لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، حيث حققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي قيمة مبيعات بلغت 503.8 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يونيو عام 2022 مقابل 537.047 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021، وبلغ صافي الربح قبل الضرائب 98.3 مليون جنيه مقارنة مع 131.6 مليون جنيه.

ومن جهة أخرى قالت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، إنه منذ إرسال خطاب لمحافظة الإسماعيلية بشأن مدى إمكانية تحويل كامل أو جزء من مسطح أرض الشركة، الذي وقع في نطاق الحيز العمراني لمدينة الإسماعيلية لاستغلالها كأرض سكنية، وفقًا للمخطط العام للمحافظة، والشركة تسير في الإجراءات المطلوبة منها من قبل محافظة الإسماعيلية في هذا الشأن حتى تاريخه، مضيفة أنه فور الحصول على الموافقة من المحافظة، سيتم إخطار البورصة.

في سياق آخر قالت شركة حديد عز، إنه جاري الانتهاء من مراجعة ميزانيات الشركة والشركات التابعة خلال الأسبوع المقبل، وبالتالي من المخطط انعقاد مجلس الإدارة لاعتماد الميزانيات والإفصاح عنها، وموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة فور اعتمادها.