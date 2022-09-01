ماكرون يحث قوى العالم على "السلام التفاوضى" لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

كتبت: هناء أبو العز

حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قوى العالم على أن تكون بالفعل مستعدة لما وصفه بـ "السلام التفاوضي" لإنهاء الأزمة الأوكرانية الروسية المستمرة لأكثر من نصف عام.

وقال ماكرون - خلال اجتماعه في قصر الإليزيه الرئاسي مع السفراء الفرنسيين حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" : يجب علينا الاستعداد لحرب طويلة وتجنب التصعيد وأن نعد للسلام، ويعني إعداد السلام التحدث مع جميع الأطراف بما فيها روسيا مثلما فعلت أنا قبل أيام قليلة وما سأفعله مجددًا.

ودافع ماكرون عن سياسته فى الإبقاء على الحوار مع روسيا بعد أزمتها مع أوكرانيا، قائلا إنه لا يتعين أن تكون تركيا هي القوى الوحيدة المتحدثة مع موسكو وأنه ينبغي أن يتم الإعداد بالفعل من أجل سلام متفاوض عليه.

وأشار ماكرون إلى أن وظيفة الدبلوماسية هي التحدث مع الجميع، خاصة مع الأشخاص الذين لا نتفق معهم وسنواصل إجراء ذلك بالتنسيق مع حلفائنا.

كما حث أيضًا على أنه يتعين على أوروبا البقاء متحدة، لافتًا إلى أن بعض الدول كانت تدعو إلى اتخاذ موقف أكثر عدوانية أو التفكير في إجراءات أحادية الجانب، وشدد أنه "يتعين ألا ندع أوروبا تنقسم بسبب الأزمة"، ومؤكدًا أهمية وحدتها.