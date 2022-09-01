"لوفتهانزا" تعلن إلغاء 800 رحلة طيران بعد إعلان موظفيها الإضراب عن العمل

كتبت: هناء أبو العز

قرر طيارو لوفتهانزا الألمانية، الذين يبلغ عددهم حوالي خمسة آلاف طيار، الإضراب عن العمل ليوم كامل على خلفية خلاف حول زيادة الأجور، الأمر الذى اضطر الشركة لإلغاء 800 رحلة جوية، ومن المتوقع أن يتأثر بالإلغاء حوالي 130 ألف مسافر.

وأكدت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" أن طيارين من شركة لوفتهانزا الألمانية سينظمون إضرابا طوال يوم غد الجمعة وأعلن متحدث باسم النقابة، أن مجلس الإدارة قرر هذه الخطوة بعد مفاوضات مكثفة مع الشركة وبناء على طلب لجنة المفاوضة الجماعية.

وأيّد معظم الطيّارين العاملين في شركة لوفتهانزا الألمانية تنفيذ إضراب للمطالبة بزيادة الأجور، فيما أكدت نقابة الطيارين الألمان أن هذا مؤشر لا يمكن تجاهله لكنه لا يعني أنه سيتم تنفيذ إضراب تلقائياً.

وإثر ذلك أعلنت شركة لوفتهانزا اليوم الخميس عزمها إلغاء 800 رحلة جوية كانت مقررة غدا الجمعة، وهو ما يعادل برنامجها بالكامل تقريبا.

وأوضحت الشركة أن هذه الإلغاءات ستقع في محوريها بمدينتي فرانكفورت وميونخ، ومن المتوقع أن تؤثر على نحو 130 ألف مسافر تقريبا.

ويدور نزاع بشأن الأجور بين الطرفين حول زيادة رواتب طياري لوفتهانزا، ولوفتهانزا كارجو للشحن، والبالغ عددهم أكثر من خمسة آلاف طيار.

وتطالب النقابة بزيادة بنسبة 5,5% في الأجور خلال العام الحالي بالإضافة إلى صرف تعويض تلقائي عن التضخم اعتبارا من عام 2023 وإدخال تعديلات على بنية لائحة الأجور.

وكانت النقابة قد أعلنت فسخ عقد الأجور السابق في نهاية يونيو. وكان طيارو يورووينجز أكبر شركة مملوكة لمجموعة لوفتهانزا، قد صوتوا لصالح تنظيم إضرابات.

وأعلنت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" أن 97,9% من الطيارين وافقوا في التصويت الذي جرى أمس الأربعاء على خطوة الإضرابات.

وقال متحدث باسم النقابة إن نسبة المشاركة في التصويت قاربت 90%، ولم يتم تحديد موعد لتنظيم الإضرابات، ومن المقرر أن يتم الأسبوع المقبل إجراء مفاوضات مع الشركة العمل حول عقد الأجور الجماعي المتنازع عليه.

وتأتي هذه التطورات بعد موافقة مماثلة من الطيارين العاملين في الشركة الأم لوفتهانزا. ولم تسفر المحادثات الاستكشافية الجارية بشكل مكثف بين شركة لوفتهانزا وممثلي طياري الشركة الأساسية وشركة لوفتهانزا كارغو للشحن.