اليوم السابع
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لص "كشافات الإنارة بالشوارع" بالقاهرة يعترف: أسرقها بأسلوب الفك

الخميس، 01 سبتمبر 2022 06:00 ص
لص "كشافات الإنارة بالشوارع" بالقاهرة يعترف: أسرقها بأسلوب الفك رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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اعترف لص بسرقة كشافات الإنارة من الشوارع بهدف بيعها والحصول على أموالها، مؤكدًا أنه يسرقها بأسلوب الفك.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بسرقة 2 كشاف إنارة بـأحد الطرق بدائرة القسم، وبإجراء التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها حيازة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وأنه وراء ارتكاب الواقعة. 
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" بالاشتراك مع أربعة أشخاص آخرين (تم ضبطهم). 
 
وبمواجهتهم أمام اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث القاهرة، بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة كشافات الإنارة من الطرق العامة بذات الأسلوب بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

جرائم السرقة

وزارة الداخلية

التجمع الاول



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