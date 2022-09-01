لجان مرور ميدانية لمتابعة الالتزام بترشيد الكهرباء بالمصالح الحكومية ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار متابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف المصالح الحكومية والشوارع والميادين العامة والطرق، بهدف توفير وترشيد استهلاك الغاز الطبيعي بمحطات التوليد، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، بوضع خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة وتقييم تلك الإجراءات في تحقيق مستهدف الدولة لتوفير الكهرباء،تماشيا مع مايشهده العالم من ظروف اقتصادية تستلزم اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستثنائية.

جاء ذلك خلال لقائه مدير إدارة المتابعة أشرف حماد، والذي قام باستعراض نتائج وتوصيات تقارير المرور الميداني لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية والمنشآت الخدمية والشوارع والمحلات والأنشطة التجارية، والتي يتم فيها مراعاة تطبيق و تنفيذ إجراءات عملية وحلول غير تقليدية لترشيد الاستهلاك، وفق مجموعة من المعايير أهمها عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع المتابعة المستمرة لضمان الالتزام بتلك التوجيهات وتحقيق النتائج المستهدفة.

وتضمنت التقارير الإشارة إلى قيام عدد من اللجان بإدارة المتابعة، بالمرور المفاجئ على بعض المباني والمنشآت الخدمية بدائرة مركز ومدينة سويف، والتي شملت مديريات "الصحة، الطرق والنقل، التربية والتعليم، الإسكان، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة، التموين، التضامن الاجتماعى"، وهيئة الطرق والكباري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، الوحدة المحلية، مبنى المجلس الشعبي المحلي، مبنى التأمين الصحي الهلال، مبنى الإسعاف، المدارس بشارع صلاح سالم وأحمد عرابي،، مبنى قطاع الكهرباء ، مبنى المنطقة الخامسة، والإدارة العامة للأملاك ومحلات وأنشطة تجارية وغيرها.

وفي مركز ومدينة ببا قامت لجان المتابعة بالمرور على الجهات الحكومية بمركز ومدينة ببا، شملت "ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، الإدارة الزراعية والصحية والتعليمية، وإدارة التموين، والتضامن الاجتماعي، وهندسة الري، العيادة الشاملة للتامين الصحي، ومبنى المركز الطبي، الغرفة التجارية، مكتب العمل، قصر الثقافة، مكتب الخدمات البريدية، مبنى الوحدة المحلية لقرية طنسا بني مالو.

وتبين خلال مرور لجان المتابعة في الفترة من 7.30 مساءً حتى 12.30 صباحاً التزام تلك المديريات والإدارات والمصالح والهيئات الحكومية بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وكذلك التزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بالشوارع الرئيسية بمواعيد الغلق المحددة، فيما تم رصد إضاءة كاملة بالأعمدة الكهربائية بدء من مدخل مدينة ببا بالطريق الزراعى الرئيسى، وعدم تخفيض الإنارة ببعض شوارع المدينة، وأيضاً إضاءة كاملة بمبنى محطة رفع الصرف الصحى بشارع الرى مدينة ببا، التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وتم التنبيه بإطفاء الأنوار غير الضرورية بما لا يؤثر على سير العمل بالمحطة.