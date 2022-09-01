لافروف: الغرب لن ينجح فى إضعاف روسيا

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف "إن الغرب أطلق العنان لحرب هجينة ضد روسيا فى أوكرانيا"، مؤكدا أنه لن ينجح فى إضعاف روسيا، كما لم ينجح أحد فى الماضى.
وأضاف لافروف - في كلمة أمام طلبة معهد موسكو للعلاقات الدولية اليوم الخميس، "أن الغرب انغمس فى هيستيريا ويحاول بعدوانه غير المسبوق تعويض عدم قدرته على إدارة الشؤون على أساس الاحترام المتبادل"، مشيرا إلى أن الدول الغربية تمتنع عن أى إتصالات مع الدبلوماسيين الروس.
وتابع لافروف قائلا "لا أعتقد أن روسيا يجب أن ترد بالمثل على خطوات الاتحاد الأوروبي بشأن تقييد منح التأشيرات للمواطنين الروس، ولا يتعين معاقبة مواطنى الدول الأوروبية"، واصفا السياسيين الأوروبيين، الذين يريدون حظر إصدار التأشيرات للروس، بأنهم "أشخاص يستحقون الشفقة"، ومؤكدا أن بلاده لن تعزل نفسها.
وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده تتوقع تقييما موضوعيا من بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الوضع في محطة زابوروجيا للطاقة النووية.
وأوضح لافروف -خلال كلمة له في "يوم المعرفة" (بداية العام الدراسي) بمعهد موسكو للعلاقات الدولية، اليوم الخميس- أن بلاده تنتظر الموضوعية على الرغم من أن جميع الأشخاص الآخرين، الذين شاركوا بطريقة أو بأخرى في هذه الزيارة، من الواضح أنهم لا يريدون أن تتوصل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استنتاجات موضوعية".
وأفادت وسائل إعلام صباح اليوم بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت نحو محطة زابوروجيا للطاقة النووية، وكانت وزارة الدفاع الروسية كشفت -في وقت سابق- عن عملية تخريبية قامت بها القوات الأوكرانية صباح اليوم بالقرب من محطة زابوروجيا للطاقة النووية.
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