لأول مرة.. الأرصاد تضيف العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ضمن نشرة الطقس

لأول مرة بدأت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إضافة المدن الجديدة فى النشرة الجوية التى تصدرها يوميا، حيث أضافت الهيئة عددا من المدن الجديدة فى مقدمتها العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى إضافة بعض المدن منها 6 أكتوبر وبنها.

ووفقا للنشرة درجات الحرارة اليوم فى العاصمة الإدارية العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والعلمين الجديدة العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، و6 أكتوبر العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة.

ويشهد اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 32 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 30 درجة.