وفي بيان نُشر اليوم الخميس، قالت وزارة الصحة الكندية إن اللقاح الجديد يظهر "استجابات أعلى بشكل ملحوظ" لمتغير أوميكرون مقارنة بلقاح فيروس كورونا الأصلي موديرنا.

وبينما تم تطوير اللقاح المحدث لاستهداف متغير أوميكرون، تقول وزارة الصحة الكندية إن التجارب السريرية تشير إلى أن اللقاح الجديد لا يزال يثير "استجابة مناعية أقوى" ضد الطفرات الأحدث.

وتوصي اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين بتقديم اللقاح المحدث للبالغين.



واللقاح المحدث هو مزيج من سلالتين، تُعرف أيضا باسم الجرعات "ثنائية التكافؤ"، يحتوي على كل من تركيبة اللقاح الأصلية والحماية ضد البديل الأصلي أوميكرون

وقال نائب رئيس الصحة العامة، الدكتور هوارد نجو، إنه ستكون هناك جرعات كافية من اللقاح المحدث لجميع البالغين الذين يحتاجون إلى جرعة معززة في الخريف والشتاء. ومن المقرر أن تبدأ عمليات الشحن إلى المقاطعات والأقاليم الأسبوع المقبل.