اليوم السابع
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الخميس، 01 سبتمبر 2022 08:00 ص
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قوات كييف تقصف مدينة نوفايا كاخوفكا فى مقاطعة خيرسون

الخميس، 01 سبتمبر 2022 08:00 ص
قوات كييف تقصف مدينة نوفايا كاخوفكا فى مقاطعة خيرسون الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلنت إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون المحررة جنوب أوكرانيا، أن قوات كييف جددت قصفها للمدينة.

وكتبت الإدارة في منشور على "تلجرام": "عند الساعة 22:32 بتوقيت موسكو تعرضت نوفايا كاخوفكا من جديد لقصف صاروخي شنته القوات الأوكرانية".

وأضافت أنه الدفاعات الجوية الروسية أطلقت أكثر من 20 صاروخا ولم تسجل حتى الآن إصابات لأهداف في المدينة، أو وقوع خسائر.

وأشارت الإدارة كذلك إلى أن صفارات الإنذار تدوي في المدينة منذ يوم الاثنين.

وسبق لإدارة مقاطعة خيرسون وأعلنت تعرض مدينة نوفايا كاخوفكا والمحطة الكهرمائية في المدينة للقصف، مما تسبب بانقطاع المياه والكهرباء عن السكان.

 

 


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