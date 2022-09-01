ضبط 3 محلات جزارة للذبح خارج المجازر وإعدام لحوم غير صالحة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الإدارة العامة للرقابة والمتابعة الميدانية بديوان عام محافظة البحيرة، حملات مكبرة علي محلات الجزارة والمطاعم بمركز دمنهور بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة ومديرية الطب البيطرى.

أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبده ولحوم مفرومه بدون بيانات أو تاريخ صلاحية، كما تم وضبط 3 محلات جزارة لذبحهم خارج المجازر، وتم التحفظ على 23كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما أسفرت الحملات عن إعدام 36 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملات أيضا عن تحرير 7 محاضر ضد محلات متنوعة "مواد غذائية - أجهزة وأدوات كهربائيه - أثاث ومكاتب خشبية"، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعن سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم الاحتفاظ بدفتر فواتير ضريبية يقدم لجمهور المستهلكين بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.