ضبط 10 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك فى حملة للطب البيطرى بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شنت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، حملة مكبرة، شملت المرور على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة والدواجن، وكذا محلات الأسماك، والمطاعم، تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص وكيل وزارة الطب البيطري بالإسماعيلية.

وتمكنت الحملة من ضبط ثلاجة أسماك بدون بيانات، بها 10 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك بنطاق حي ثان الإسماعيلية.

ترأس الحملة اللواء إبراهيم مكي المشرف علي جهاز حماية المستهلك بقطاع القناة، وبمشاركة الدكتور حافظ سلمان رئيس قسم التفتيش، والدكتورة نانسي سمير (مأمور ضبط قضائي)، الدكتور أحمد بلاسي، أطباء التفتيش من مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة أسماك بدون بيانات، بها 6.5 طن أسماك مجهولة المصدر، و3.5 طن بها بعض التغيرات الفيزيائية، بإجمالى 10 أطنان، وتم التحفظ علي المدعو م. ث المسئول عن الثلاجة.

تم عمل محضر اللازم والتحفظ علي المضبوطات لحين صدور قرار جهة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية مع الجهات المختصة.