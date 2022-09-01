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ضبط وقت وتاريخ عداد الكهرباء منتصف الشهر يخصم الرصيد مرتين.. التفاصيل

الخميس، 01 سبتمبر 2022 05:02 م
ضبط وقت وتاريخ عداد الكهرباء منتصف الشهر يخصم الرصيد مرتين.. التفاصيل عداد الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يتساءل العديد من المواطنين عن أفضل وقت لضبط تاريخ ووقت عداد الكهرباء مسبوق الدفع عند اكتشاف الخطأ، "اليوم السابع" يرصد لقرائه كل ما يريد معرفته عن أفضل توقيت لضبط وقت وتاريخ العداد كاآتى:

1-اذا كنت فى منتصف الشهر أو آخره واكتشفت عدم ضبط الوقت والتاريخ بعداد الكهرباء، لا تحاول ضبطه إلا فى أول يوم فى الشهر الجديد.

2-فى حالة ضبط الوقت والتاريخ فى منتصف الشهر سيتم محاسبتك مرتين على اﻻستهلاك.

3- التاريخ الموجود بالعداد لا يمكن أن يكون مقدما دائما يكون موخرا.

4- عداد الكهرباء مسبوق الدفع مؤمن ببرنامج سوبر كاباستور وبطارية داخلية لحفظ الوقت والتاريخ فى حالة انقطاع الجهد عن العداد.

5- يتميز عداد الكهرباء مسبوق الدفع بأنه مبرمج على عدم الفصل فى الساعات والأيام الصديقة فى حالة نفاد الرصيد .

6تبدأ الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع فى تمام الساعة الـ5 مساء و تنتهى فى الـ10 من صباح اليوم التالى.

7إذا نفد رصيد عداد الكهرباء قبل الساعة الـ5 مساء ينقطع التيار على سبيل المثال "اذا نفد الرصيد الساعة 4 عصراً ينقطع التيار عن المشترك".

8الأيام الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع هى الجمعة والعطلات الرسمية والأعياد.


الكهرباء

الطاقة المتجدد

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

ضبط الوقت و التاريخ بالعداد

اليوم السابع بلس



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