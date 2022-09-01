ضبط المتهم بمضايقة فتاة فى الخليفة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

كشفت اجهزة الامن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى الفتيات - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بأنها حال إستقلالها مركبة "توك توك" بدائرة القسم.. فوجئت بقيام قائد المركبة بالتوجه لإحدى المناطق، وقيامه بمضايقتها إلا أنها قامت بالإستغاثة وتدخل على إثر ذلك أحد المارة ولاذ سائق مركبة "التوك توك "بالفرار.

أمكن التوصل إلى شاهد الواقعة وبسؤاله أيد ما جاء بأقوال المجنى عليها، ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله مركبة " التوك توك " المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهم.