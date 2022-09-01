صحيفة: سلطات الإكوادور تحبط تهريب أطنانا من المخدرات لـ25 دولة فى العالم

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الكوميرثيو" إن الإكوادور تحاول كبح تهريب المخدرات وعلى الرغم من تحطيم سجلات الشرطة لمضبوطات المخدرات من خلال مصادرة العشرات من الأطنان، إلا أن تجار المخدرات في الاكوادور لا يتوقفون عن تهريبها.

وتشير التقارير الدولية الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة إلى الإكوادور باعتبارها البلد الثاني الذي يذهب منه معظم المخدرات إلى الخارج، تكشف البيانات أنه من الموانئ ، يرسل تجار المخدرات شحنات المخدرات إلى 25 دولة في العالم.

تتوافق هذه التقارير فقط مع الشحنات التي تم اعتراضها في كل بلد في عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، بعد التحقيقات المعنية ، تم تحديد الإكوادور على أنها بلد المنشأ.

وأوضحت التقارير أنه فى المجموع، هناك 68 شحنة غادرت الإقليم دون تحديد هويتها أو التحايل على ضوابط الشرطة، وقال رجال مكافحة المخدرات إن بعض الضبطيات في الخارج تحققت أيضًا من خلال عبور المعلومات من الإكوادور.

ما يعترفون به هو أن غالبية الشحنات متجهة إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا. حتى أن الباحثين أشاروا إلى أن هاتين القارتين الأخيرتين ستكونان الطرق الجديدة التي تفتحها المنظمات الإجرامية للمخدرات.

حتى عام 2020 ، العام الذي بدأ فيه الوباء ، كانت الولايات المتحدة وأوروبا الوجهة الرئيسية للمخدرات التي تغادر الإكوادور، لكن البيانات الحالية تكشف أن أمريكا الشمالية لم تعد الهدف الرئيسي لشبكات المخدرات أو، على الأقل ، ليس طريقًا شائعًا لشحن المخدرات عن طريق السفن.

وقال رجال مكافحة المخدرات، إن الأحمال التي يأخذونها إلى الولايات المتحدة تذهب في قوارب سريعة إلى أمريكا الوسطى ثم ينهون رحلتهم في طائرات صغيرة.

وتعد جواتيمالا واحدة من الوجهات المتكررة للمخدرات التي تغادر موانئ البلاد. في العام الماضي ، حددت شرطة تلك الدولة ست شحنات من الكوكايين قادمة من الإكوادور.

أظهرت المعلومات التاريخية أن شحنات كبيرة غير قانونية متجهة إلى أوروبا وصلت إلى هولندا وبلجيكا وإسبانيا. بعد ذلك ، تم تقسيم هذه الشحنات ونقلها إلى أماكن مختلفة في القارة القديمة.