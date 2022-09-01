صحة الدقهلية تعلن بدء المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد"

الدقهلية فريق المحافظات

عقدت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، اليوم اجتماعاً لبحث تطورات العمل، بالمبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد"، تحت إشراف الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبى، وبحضور الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى، ومنسق المشروع بالمديرية.

وناقش الاجتماع ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ سير العمل بالمبادرة، ومراجعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجه منظومة العمل، وتقييم أداء منظومة التشخيص عن بعد " Telemedicine"، وتستهدف المبادرة، جميع التخصصات عدا الحالات الطارئة وتراعى ضمن أولويتها الوصول إلى المناطق النائية، وقليلة الحصول على الخدمات الطبية.

وقال الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، تعتبر المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد" من أبرز المبادرات التي تستهدف توفير الاستشارات الصحية، من خلال تطبيقات التشخيص الطبى، لافتاً إلى أنها تستهدف فى المرحلة الأولى 7 مستشفيات هى، بلقاس العام ، تمى الأمديد المركزى، صدر بهوت، نبروة المركزى، جمصة المركزى، المطرية المركزى، والجمالية المركزى .

وتأتى هذه الإجراءات تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، بخصوص إنشاء 300 وحدة لـ"لتشخيص عن بعد"، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين وزارات التعليم العالى، والبحث العلمى، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما ساهمت فى تشخيص عدد كبير من الحالات المرضية منذ إطلاقها.

وفى نهاية الإجتماع أشاد الدكتور إيهاب كمال بأداء المنظومة فى الدقهلية، مثمناً جهود فريق عمل المبادرة ، للتسهيل على المرضى وتوفير مشقة وعناء السفر للمستشفيات الكبرى، سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة.