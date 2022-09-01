شرطة التموين تضبط سرجة زيوت غير مرخصة فى الجمالية

كتب - محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن سرجة زيوت - كائنه بدائرة قسم شرطة الجمالية) لإدارته السرجة بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من زيت الطعام والطحينة مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل السرجة على (1,510 طن زيت طعام – 180 كيلو جرام زيت طعام معبأ داخل جراكن – 60 كيلو جرام طحينة - "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها " - 50 عبوة فارغة) ، وبمواجهته إعترف بإدارته السرجة بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.