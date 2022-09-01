سول: استخدام لقاح جديد خلال أيام مع انخفاض نسبة الإصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أنها ستسمح باستخدام لقاح "سكاي كوفي ون"، الذي طورته شركة "إس كيه بايوسايونس"، اعتبارا من الشهر المقبل.
وأشارت السلطات الصحية الكورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى أنه تم تسجيل 103 آلاف و 961 إصابة جديدة بكورونا ، وذلك انخفاضا عن أمس الذي شهد تسجيل 115 ألفا و 638 حالة، لافتة إلى أن موجة الفيروس الأخيرة تجاوزت ذروتها، ومن المتوقع أن تشهد تباطؤا تدريجيا في انتشار أوميكرون لبعض الوقت.
وأوضحت السلطات أن كوريا تخطط لتقديم لقاحات كوفيد-19 المعاد تجهيزها والمعروف أنها أكثر فعالية لسلالة "BA.5" الفرعية من الأوميكرون، وستكون الأولولية في التلقيح لمن تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر، أو الذين يعانون من أمراض مزمنة.
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