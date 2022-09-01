سول: استخدام لقاح جديد خلال أيام مع انخفاض نسبة الإصابة بكورونا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أنها ستسمح باستخدام لقاح "سكاي كوفي ون"، الذي طورته شركة "إس كيه بايوسايونس"، اعتبارا من الشهر المقبل.



وأشارت السلطات الصحية الكورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى أنه تم تسجيل 103 آلاف و 961 إصابة جديدة بكورونا ، وذلك انخفاضا عن أمس الذي شهد تسجيل 115 ألفا و 638 حالة، لافتة إلى أن موجة الفيروس الأخيرة تجاوزت ذروتها، ومن المتوقع أن تشهد تباطؤا تدريجيا في انتشار أوميكرون لبعض الوقت.



وأوضحت السلطات أن كوريا تخطط لتقديم لقاحات كوفيد-19 المعاد تجهيزها والمعروف أنها أكثر فعالية لسلالة "BA.5" الفرعية من الأوميكرون، وستكون الأولولية في التلقيح لمن تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر، أو الذين يعانون من أمراض مزمنة.