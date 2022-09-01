اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سول: استخدام لقاح جديد خلال أيام مع انخفاض نسبة الإصابة بكورونا

الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:00 ص
سول: استخدام لقاح جديد خلال أيام مع انخفاض نسبة الإصابة بكورونا كوريا الجنوبية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أنها ستسمح باستخدام لقاح "سكاي كوفي ون"، الذي طورته شركة "إس كيه بايوسايونس"، اعتبارا من الشهر المقبل.


وأشارت السلطات الصحية الكورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى أنه تم تسجيل 103 آلاف و 961 إصابة جديدة بكورونا ، وذلك انخفاضا عن أمس الذي شهد تسجيل 115 ألفا و 638 حالة، لافتة إلى أن موجة الفيروس الأخيرة تجاوزت ذروتها، ومن المتوقع أن تشهد تباطؤا تدريجيا في انتشار أوميكرون لبعض الوقت.


وأوضحت السلطات أن كوريا تخطط لتقديم لقاحات كوفيد-19 المعاد تجهيزها والمعروف أنها أكثر فعالية لسلالة "BA.5" الفرعية من الأوميكرون، وستكون الأولولية في التلقيح لمن تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر، أو الذين يعانون من أمراض مزمنة. 


كوريا الجنوبية

كورونا

كورونا فى كوريا الجنوبية

فيروس كورونا

لقاحات كورونا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة