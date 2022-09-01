سقوط طبيب سابق استولى على 6 ملايين جنيه من 28 شخصا لتوظيفها فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "فرع جنوب الصعيد" برئاسة العميد حسن الإمام مدير الفرع من ضبط طبيب سابق بمستشفى الهلال بسوهاج ، مقيم بمركز المراغة لقيامه بالنصب علي عدد كبير من المواطنين في مبالغ مالية كبيرة، بزعم توظيفها في استثمار الخدمات الطبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنه 1988 .

كان مساعد وزير الداخلية ، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقى بلاغا من الإدارة العامة، لفرع جنوب الصعيد تفيد بتلقي بلاغ من ن.س.خ 43 سنة يعمل فرد أمن، ومقيم بالمراغة، و 27 آخرين ، يتهمون اخصائي أنف وأذن وحنجرة بتلقيه مبالغ مالية كبيرة لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة لأحكام القانون، وقيامها بالاستيلاء على هذه المبالغ دون ردها .

وأكدت التحريات السرية، بأن المتهم يدعي ر.و.ق 61 سنة اخصائي أنف وأذن وحنجرة ومقيم بالمراغة، وانه تقوم بممارسة نشاط احتيالي واسع على المواطنين راغبي الثراء السريع، حيث قام بجمع مبالغ مالية ، منهم بلغت قيمتها 6 مليون جنيهاً، مقابل ارباح شهريه ثابته من قيمة رأس المال 5% الا أنها توقفت عن السداد ورفضت ايضا ورد تلك المبالغ، وبلغت المبالغ 6 مليون جنيهاً في مجال الخدمات الطبية، من خلال مستشفى السامري الخاصة به، ولكنه أغلق هواتفه وهرب.

عقب تقنين الاجراءات وإستئذان النيابة العامة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تم ضبط المتهم ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4565 إداري مركز المراغة ، وجاري العرض على النيابة ، العامة ، للتصرف في شؤونها.