وقال السفير أحمد التازى، في كلمته، اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، والتي عقدت برئاسته، إن تلك التطورات العالمية السابقة أظهرت أن قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة هذه التطورات والتقلبات الاقتصادية العالمية ستكون رهينة بقدرة الدول العربية على مضاعفة وتوحيد الجهود المشتركة للتعاون والتكامل الاقتصادي وزيادة حجم التجارة العربية البينية.

وأضاف أن جدول الأعمال يحفل بالعديد من مشاريع القرارات والتوصيات، وفي مقدمتها العمل المشترك لمواجهة داعيات أزمة "كوفيد-19" وأمن الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية الاستثمار العربية وتسهيل نقل التكنولوجيا.