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سامح عاشور يطلب رد محكمة القضاء الإدارى فى إشكال وقف منعه من انتخابات المحاميين

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:27 ص
سامح عاشور يطلب رد محكمة القضاء الإدارى فى إشكال وقف منعه من انتخابات المحاميين أرشيفية - سامح عاشور
كتب - أحمد عبد الهادى

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تقدم سامح عاشور نقيب المحامين السابق، بطلب رد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري، في الاشكالات المقدمه منه المطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة نفسها، بمنعه من الترشح لانتخابات نقابة المحاميين.
 
كان تقدم سامح عشور نقيب المحامين الأسبق باستشكال لرئيس الدائرة الثانية أفراد بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ حكم منعه من الترشح لمنصب نقيب المحامين.
 
وجاء الاستشكال ضد كلا من هشام محمد أحمد عياد ومجدى ناجدى أحمد بصفته القائم بأعمال النقيب عن النقابة العامة للمحامين ورئيس اللجنة المشفة على الانتخابات بنقابة المحامين العامة بالقاهرة، وأشرف محمد إبراهيم وعبد الحليم علام عبد الحليم وعمر جلال حسن وشهرته عمر هريدى ونبيل حسن عبد السلام المستشكل ضدهم.

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