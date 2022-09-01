وأفاد بيان للدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الطائرات المقاتلة من المنطقة العسكرية الشرقية الروسية تم وضعها في مهام قتالية معززة في المطارات التشغيلية كجزء من مناورات "فوستوك 2022" العسكرية الاستراتيجية.

وأضاف البيان "لقد قامت أطقم مقاتلات سو ــ 35 إس" و"سو ــ 30 إس" و"ميج ـ 31" من المنطقة العسكرية الشرقية بمهمة قتالية للدفاع الجوي في المطارات التشغيلية في مناطق خاباروفسك وبريمورسكي وكامتشاتكا ومنطقة تشوكوتكا ذاتية الحكم كجزء من مناورات مركز القيادة الاستراتيجية 2022".

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه من المقرر خلال المناورات أن تتدرب أطقم الطيران المقاتلة على اعتراض الأهداف الجوية وتغطية تحركات الطائرات الهجومية وتنفيذ هجمات جوية ضد أهداف أرضية وتقديم دعم جوي للقوات.

يُذكر أن مناورات "فوستوك 2022" العسكرية الاستراتيجية في المنطقة العسكرية الشرقية الروسية تجري في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر الجاري، ويُشارك فيها أعضاء من منظمتي معاهدة الأمن الجماعي وشنغهاي للتعاون، بالإضافة إلى دول أخرى.

ويشارك في هذه المناورات أكثر من 50000 شخص وأكثر من 5000 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقوارب وسفن دعم.