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روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن فى 6 سبتمبر لمناقشة قصف محطة زابوروجيا

الخميس، 01 سبتمبر 2022 08:29 م
روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن فى 6 سبتمبر لمناقشة قصف محطة زابوروجيا مجلس الأمن -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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طلب نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولى فى 6 سبتمبر، لمناقشة قصف محطة زابوروجيا، والاستماع لنتائج زيارة بعثة الوكالة الدولية، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إنه في ضوء القصف الأوكراني المستمر لمحطة زابوروجيا النووية، والاستفزاز المتهور اليوم من قبل نظام كييف، بهدف تعطيل زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 6 سبتمبر.

 

وأوضح نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، أن روسيا تنتظر خطابي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في اجتماع مجلس الأمن في 6 سبتمبر حول الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيا.

 

وتابع نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: نقترح أيضا الاستماع إلى رافائيل جروسي ونتائج زيارة فريقه لمحطة زابوروجيا، ونتوقع أيضا مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.


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