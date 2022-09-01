وقال بوليانسكي -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم /الخميس/- إنه في ضوء القصف الأوكراني المستمر لمحطة زابوريجيا النووية، والاستفزاز المتهور الذي قامت به القوات الأوكرانية بهدف تعطيل زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 6 سبتمبر.



وأكد بوليانسكي أن روسيا تنتظر خطابي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في اجتماع مجلس الأمن في 6 سبتمبر حول الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوريجيا.

وأضاف أنه اقترح كذلك الاستماع إلى رافائيل جروسي ونتائج زيارة فريقه لمحطة زابوريجيا، ويتوقع أيضا مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.