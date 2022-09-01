رفع 85 حالة إشغال طريق وغلق 8 منشآت متنوعة فى حملة مسائية شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى المنتزه أول شرق الإسكندرية، حملة مكبرة وفقاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بشأن تكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الطريق العام.

وفي هذا الصدد، شن حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول حملات مسائية موسعة بقيادة جمال جابر سكرتير عام الحي استهدفت شارع خليل حمادة وخالد بن الوليد اسكندر إبراهيم، وأسفرت عن التحفظ على 85 حالة إشغال متنوع وغلق 8 منشٱت لعدم التزامهم بمواعيد الغلق.

جاء ذلك بتواجد إدارة إشغال الطريق بالحى يمثلها محمد حسنين وكيل الإدارة ووحدة الإزالة الفورية بقيادة عادل أحمد وشرطة المرافق النقيب إبراهيم عبد المطلب،

وفى ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بصون حرم الطريق العام برفع كافة الإشغالات في الشارع السكندري، وجهت هدي أبو كليلة رئيس حي ثان المنتزه، حملة مكثفة لاستعادة الانضباط ، ولرفع كافة الإشغالات، التي تعوق حركة سير المارة والمركبات، وتوجهت الحملة إلى شوارع 25 و 16 و المستشارين بمنطقة طوسون ، حيث تم التحفظ على حالات إشغال متنوعة.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على ضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، وإزالة الإشغالات والتعديات وعدم التهاون مع أى مخالف.