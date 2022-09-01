رصف عدد من شوارع مدينة قنا.. والمحافظ يشدد على تطبيق أعلى معايير الجودة

قنا صابر سعيد

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أعمال الرصف التى يجرى تنفيذها بعدد من المناطق بمدينة قنا "نجع سعيد، المعنا، الحصواية، المنشية"، وذلك بعد الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المرافق بها، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس صالح محمد مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، والدكتور عرفه محمود، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، ومهندسى الشركات المنفذة لأعمال الرصف، يأتى ذلك فى إطار حرص القيادات التنفيذية على المتابعة اليومية لكافة المشروعات التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة.

وتفقد محافظ قنا، أعمال الرصف بشوارع منطقة نجع سعيد بإجمالى أطوال 13 كم، حيث تم الإنتهاء من إحلال وتجديد خطوط المياه بتلك الشورع ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة، فضلا عن تنفيذ أعمال ترميم بمناطق الحفر، وتركيب بلدورات وانترلوك فى الشوارع الرئيسية، كما تم البدء فى وضع طبقة الأسفلت النهائية، ورصف حوالى كم حتى الآن وجارى استكمال رصف الشوارع المتبقية ، مشددا على ضرورة مراعاة معايير الجودة والمواصفات القياسية ، لافتا إلى أن التكلفة المالية لإجمالى أعمال الرصف بمنطقة نجع سعيد تصل إلى 22 مليون جنيه.

وتابع الداودى جولته بمنطقة المعنا، حيث تجرى أعمال الرصف بطول 5 كم، وبتكلفة مالية بلغت 4 ملايين جنيه، وتم الإنتهاء من رصف 4 كم حتى الآن، وجارى استكمال الشوارع المتبقية خلال ايام قليلة.

وتفقد محافظ قنا، أعمال تركيب البلدورات والإنترلوك بشوارع منطقة الحصواية تمهيدا لبدء أعمال الرصف بها، والمخطط لها رصف 29 كم بالمنطقة ، بتكلفة مالية تصل إلى 46 مليون جنيه، واختتم " الداودى جولته بتفقد شارع مدرسة الزراعة ، وشارع صيدلية الرحمة بمنطقة المنشية، بإجمالى طول 800 متر، بتكلفة 1.5 مليون جنيه، موجها بسرعة رصفهما قبل بدء العام الدراسى الجديد 2002 / 2023، والمقرر فى الأول من أكتوبر المقبل، وذلك لخدمة مجمع المدارس بمحيط المنطقة.

وقال محافظ قنا، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على متابعة كافة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مشيرا إلى أهمية العمل الميدانى ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز، مشددا على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفقاً للخطة الزمنية المحددة ، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبى طموحاته، لافتا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.



رصف شوارع قنا



جولة المحافظ