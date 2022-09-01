راكب يعترف بتهريب الأقراص المخدرة بمطار القاهرة: "ببيعها لأصحابي"

كتب عبد الله محمود

أدلى راكب تم ضبطه بمطار القاهرة أثناء محاولته تهريب أقراص مخدرة وحشيش الى البلاد عقب جلبها من الخارج، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معه، والذى أكد على قيامه بجلب تلك المواد المخدرة من الخارج بقصد تعاطيها وبيعها لأصدقائه، وتحقيق أرباح غير مشروعة من ورائها، كونها مواد مخدرة مصنعة فى الخارج ما يزيد من ثمنها كونها مستوردة، قائلا: " جلبتها عشان أتعاطاها وأبيعها لأصحابي وأكسب من ثمنها".