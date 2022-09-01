رئيس جهاز مدينة العاشر يتابع الأعمال الجارية بسكن كل المصريين.. صور

الشرقية فتحية الديب

تفقد المهندس أحمد عمرأن، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، الأعمال الجارية بموقع سكن كل المصريين، حيث تجرى الإنشاءات اللازمة لتنفيذ 52 عمارة إسكان اجتماعي ضمن المرحلة الرابعة في مشروع إسكان اجتماعي شرق حي الأندلس، بنطاق الحي السادس عشر، وتبلغ مساحة الوحدة بالمشروع 75 متر مربع (نموذج 2 غرفة وصالة وحمام ومطبخ) كاملة المرافق من (مياه – صرف – كهرباء – طرق- غاز طبيعي).

وشهدت جولة رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان تفقد كافة الأعمال الجارية داخل المشروع من مدارس وحضانات وأسواق، بالإضافة إلى وحدات صحية، وكذلك أعمال تنسيق الموقع من طرق وزراعة ولاند سكيب، وسط تأكيد على أنه سيتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه جاري تنفيذ مدرستين شرق حي الأندلس، وأنه قد شدد على الشركات المنفذة للأعمال سرعة الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد وطبقًا للجدول الزمني المتفق عليه بالجودة المطلوبة.

كما امتدت جولة رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان لتفقد أعمال الرصف الجارية بطريق بلبيس – العاشر من رمضان الصحراوي، وتركيبات النيو جيرسي وكذا أعمال تركيب أعمدة الأنارة، فضلًا عن تسليح النيو جرسي، واستكمال أعمال الطرق تباعًا بكافة الأحياء في مدينة العاشر من رمضان.



سكن لكل المصريين



سكن لكل المصريين