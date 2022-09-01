رئيس جامعة المنيا يتفقد مبنى كلية دار العلوم الجديد استعدادا لافتتاحه

المنيا - حسن عبد الغفار

أجرى الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة ميدانية تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية النهائية لمبني كلية دار العلوم الجديد، المتوقع افتتاحه قريباً لطلاب كلية دار العلوم اعتباراً من العام الجامعى الجديد، والذى تم إنشاؤه بطراز معمارى مميز يمثل طابع الكلية.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور مصطفى محمود عميد كلية الهندسة، والدكتور طارق صلاح عميد كلية التربية الرياضة، والدكتورة مروة الشريعي عميد كلية الألسن، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، وعبد الناصر حسان أمين الجامعة المساعد لشئون المستشفيات، والقائمين بالعمل من أعضاء الشركة المنفذة، والإدارة الهندسية بالجامعة.

واستهدفت الزيارة تفقد الأعمال النهائية للمبني المقام على مساحة 3700 م2 والمكون من ستة فواصل بارتفاعات من خمسة إلى ثلاثة أدوار ويحتوي على مدخل رئيسي للطلاب، ومعامل وقاعات درس وقاعات مناقشات، ومكاتب لقيادات الكلية، ولأعضاء هيئة التدريس، ومكاتب إدارية، وكافيتريا.

ووجه رئيس الجامعة الشركة المنفذة بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية طبقاً للجودة والمواصفات المطلوبة، وتأهيل المبني لاستقبال طلاب كلية دار العام بالعام الجامعي القادم.



مبني كلية دار العلوم الجديد



رئيس جامعة المنيا يتفقد مبني كلية دار العلوم الجديد