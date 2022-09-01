رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتقدم بالشكر لموظفى محطة زابوروجيا النووية

أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أن خبراء بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية رأوا العمل المتفاني لموظفي محطة زابوروجيا النووية، على الرغم من الظروف الصعبة.
وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بالنسبة لي، يبدأ العمل الآن، لقد أجرينا تقييما أوليا، ورأينا العمل المتفاني لموظفي المحطة، على الرغم من الظروف الصعبة حول المحطة وفي مدينة إنرغودار، إنهم يؤدون عملهم بشكل احترافي وهذا أمر مهم للغاية، يجب أن يعرفه العالم كله.
وفى وقت سابق، أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، رافاييل ماريانو جروسي، عن ثقته في أنهم سيكونون قادرين على تنفيذ مهمتهم الفنية بأمان، والتي تأتي بعد شهور من المشاورات وسط مخاوف من كارثة محتملة في أكبر منشأة نووية في أوروبا، جاء ذلك خلال بدء فريق خبراء وكالة الطاقة الذرية في مهمتهم لتفقد الأوضاع في محطة الطاقة النووية .
ووفق بيان الأمم المتحدة " تشمل أولويات الفريق ضمان السلامة والأمن النوويين في المحطة، وكذلك القيام بأنشطة الحماية الحيوية، وتقييم ظروف العمل للموظفين الأوكرانيين العاملين هناك.
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