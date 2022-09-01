رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتقدم بالشكر لموظفى محطة زابوروجيا النووية

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أن خبراء بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية رأوا العمل المتفاني لموظفي محطة زابوروجيا النووية، على الرغم من الظروف الصعبة.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بالنسبة لي، يبدأ العمل الآن، لقد أجرينا تقييما أوليا، ورأينا العمل المتفاني لموظفي المحطة، على الرغم من الظروف الصعبة حول المحطة وفي مدينة إنرغودار، إنهم يؤدون عملهم بشكل احترافي وهذا أمر مهم للغاية، يجب أن يعرفه العالم كله.