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رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: كان من الصعب على بعثته الوصول إلى المحطة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 09:58 م
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: كان من الصعب على بعثته الوصول إلى المحطة جروسى
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أنه كان من الصعب على بعثته الوصول إلى المحطة، لكن الشيء المهم هو أنهم نجحوا، فكان الوصول إلى هناك صعبا، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا وصلنا إلى هنا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن بعثة الوكالة الدولية ستستمر في تحليل الوضع في محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أهم شيء يجب أن تعرفوه، هو أن ممثلي وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يزالون يعملون في المحطة، ولقد رأينا الكثير اليوم، وقمنا بإجراء التقييم الأول، وسنقوم بمزيد من التقييمات ولكن يجب أن تعلموا أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يزالون يعملون.

 

 


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