الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يفتتح وحدتى الرنين المغناطيسى وقسطرة القلب بمستشفى العلمين بعد قليل الخميس، 01 سبتمبر 2022 04:37 م مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء وحدتى الرنين المغناطيسى وقسطرة القلب بمستشفى العلمين بعد قليل. ويشهد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء بعد قليل افتتاح مجمع خدمات "تحيا مصر" بسيدى عبدالرحمن. سيدي عبد الرحمن مجلس الوزراء مصطفي مدبولي العلمين الموضوعات المتعلقة رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن سيدة من الإسماعيلية لتجسنها بأخرى دون إذن الخميس، 01 سبتمبر 2022 04:09 م رئيس الوزراء لوزير الإنتاج الحربى: لديكم إمكانات كبيرة وفرص واسعة يجب استغلالها الخميس، 01 سبتمبر 2022 03:45 م بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح مجمع خدمات "تحيا مصر" بسيدى عبدالرحمن الخميس، 01 سبتمبر 2022 03:45 م صندوق النقد العربي: سياسات الحكومة المصرية ستقود خطة التعافي لاقتصادها الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:55 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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