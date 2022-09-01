اليوم السابع
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رئيس الوزراء يفتتح وحدتى الرنين المغناطيسى وقسطرة القلب بمستشفى العلمين بعد قليل

الخميس، 01 سبتمبر 2022 04:37 م
رئيس الوزراء يفتتح وحدتى الرنين المغناطيسى وقسطرة القلب بمستشفى العلمين بعد قليل مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء وحدتى الرنين المغناطيسى وقسطرة القلب بمستشفى العلمين بعد قليل.
 
ويشهد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء بعد قليل افتتاح مجمع خدمات "تحيا مصر" بسيدى عبدالرحمن.

سيدي عبد الرحمن

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

العلمين



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