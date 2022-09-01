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رئيس الوزراء من العلمين: مصر قادرة على تكرار نماذج المشروعات الجديدة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 06:17 م
رئيس الوزراء من العلمين: مصر قادرة على تكرار نماذج المشروعات الجديدة رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفى
كتب: أحمد قنديل

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المشروعات الخدمية بقطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية قادرة على تكرار نماذج المشروعات التى تم إنجازها بالمدينة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، بمدينة العلمين، أن الدولة قادرة على إطلاق مشروعات كبرى خدمية مثل مبادرة حياة كريمة التي جابت ربوع مصر، ومشروعات أخرى تنموية مماثلة لما يحدث في مدينة العلمين الجديدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أجرى، صباح اليوم الخميس، زيارة لمدينة العلمين بمحافظة مطروح، ورافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من قيادات وزارات الصحة والشباب والرياضة الصحة والمحافظة.


مصطفى مدبولي

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العلمين الجديدة

اليوم السابع بلس



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