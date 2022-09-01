رئيس القابضة للمياه يكشف نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظات

كتب أحمد حسن

اللجنة التنسيقية العليا لشركات المياه تستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحزم مشروعات مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومحطات مياه الشرب، وموقف تنفيذ الوصلات المنزلية لقرى المبادرة.

وجاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، بحضور نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبمشاركة رؤساء شركات المياه والصرف الصحي بمحافظات الجمهورية.

وشدد رئيس الشركة القابضة، على ضرورة المتابعة اليومية لتقدم الأعمال بكل حزمة من مشروعات المبادرة، وتذليل أى معوقات، وتكثيف الأعمال للانتهاء وفقا للتوقيتات المحددة.

وناقشت اللجنة التنسيقية العليا موضوعات ومجالات التحلية والمعالجة الثلاثية لمحطات الصرف الصحى، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، ودراسة إمكانية المشاركة فى مجالات الزراعة المستدامة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، ضمن رؤية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووجه رئيس القابضة للمياه، بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء فى المبانى الإدارية، مشيرا إلى أن بعض الشركات التابعة حاليا تدرس تنفيذ محطات تعتمد فى تشغيلها على الطاقة الشمسية.