دورية أمريكية تضبط سفينة تحمل مخدرات بـ 20 مليون دولار فى خليج عمان

تمكنت قوات من القيادة المركزية الأمريكية، من ضبط سفينة تحمل مخدرات تقدر بـ 20 مليون دولار خلال دورية بخليج عمان، نقلا عن تقارير إعلامية دون ذكر مزيد من التفاصيل.
دورية أمريكية تضبط سفينة تحمل مخدرات بـ 20 مليون دولار فى خليج عمانالخميس، 01 سبتمبر 2022 02:27 م
شحنة مخدرات
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