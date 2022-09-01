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دورية أمريكية تضبط سفينة تحمل مخدرات بـ 20 مليون دولار فى خليج عمان

الخميس، 01 سبتمبر 2022 02:27 م
دورية أمريكية تضبط سفينة تحمل مخدرات بـ 20 مليون دولار فى خليج عمان شحنة مخدرات
كتب محمد شعلان

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تمكنت قوات من القيادة المركزية الأمريكية، من ضبط سفينة تحمل مخدرات تقدر بـ 20 مليون دولار خلال دورية بخليج عمان، نقلا عن تقارير إعلامية دون ذكر مزيد من التفاصيل.
 

مخدرات

القيادة المركزية الامريكية

خليج عمان

شحنة مخدرات



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