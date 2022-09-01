دورية أمريكية تضبط سفينة تحمل مخدرات بـ 20 مليون دولار فى خليج عمان

كتب محمد شعلان

تمكنت قوات من القيادة المركزية الأمريكية، من ضبط سفينة تحمل مخدرات تقدر بـ 20 مليون دولار خلال دورية بخليج عمان، نقلا عن تقارير إعلامية دون ذكر مزيد من التفاصيل.