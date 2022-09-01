ختام فعاليات المؤتمر التمهيدى لبرلمان الطلائع بكفر الشيخ عن التغيرات المناخية

كفر الشيخ - محمد سليمان

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ جلسات المؤتمر التمهيدى لبرلمان الطلائع بالمحافظة، الذى تنفذه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالوزارة، بالتعاون مع المديريات بمحافظات مصر، بمشاركة 100 طليع وطليعة من أعضاء الشعب البرلمانية، لمناقشة الملفات والقضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية، ووضع رؤي و مقترحات حول التغيرات المناخية تمهيداً للمشاركة فى الملتقى الختامى لبرلمان طلائع مصر.

والتقى الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، البرلمانيين الصغار بقاعة التدريب متابعا عروض مجموعات العمل التى نفذها المدربين بالمشروع، وأثنى محروس على جهود كل من أحمد الروميلى ونعيم سليمان المدربين لأعضاء برلمان الطلائع، ذاكراً أنهم فى الأساس أبناء برلمان الشباب الذين نعتز بهم، مثمناً دورهم في تنمية مهارات البرلمانين الصغار، كما وجه التحية والتقدير لفريق عمل إدارة البرلمان و التعليم المدني بالمديرية على المجهود المبذول في الإعداد للملتقى الختامي لبرلمان الطلائع بقيادة عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب .

وحرص وكيل وزارة الشباب والرياضة على تقديم النصائح لأعضاء برلمان طلائع كفر الشيخ، بضرورة الإطلاع المستمر والتثقف، وتنويع مصادر القراءة والبحث التى يعتمدون عليها و متابعة القنوات المتخصصه، التى تتناول رسائلها الإعلامية قضايا البيئة و الطبيعة، مما يثرى مخزونهم الثقافي و المعلوماتى، ويجعلهم قادرين على مناقشة قضايا المناخ حديث الساعة، خاصة و مصر مقبلة على تنظيم مؤتمر المناخ في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وتم تقسيم الأعضاء إلى مجموعة عمل لمناقشة تأثير التغيرات المناخية وأثرها السلبى على تحقيق اهداف التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، الادماج الاجتماعي، سبل حماية البيئة فى ظل رؤية مصر 2030، وقدمت مجموعات العمل تناولهم للقضية ووضع رؤيتهم ومقترحاتهم خلال 3 دقائق لعرضها أمام زملائهم، ويتم اختيار افضل الاعضاء لتمثيل أعضاء برلمان طلائع كفر الشيخ فى الملتقى الختامي بمشاركة الأعضاء من كل محافظات مصر.

انعقد المؤتمر الذى تم تنفيذه بمحافظات مصر ضمن خطة الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى على مدار يومين، وفى شباب كفر الشيخ بإشراف تنفيذى محمود الصاوى مدير إدارة البرلمان و التعليم المدني بتنسيق فريق عمل الإدارة والزملاء من الإدارات الفرعية.